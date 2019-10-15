Haberler » Güncel » Gaziantep'te 3 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi

Gaziantep'te 3 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi

GAZİANTEP'te, jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 3 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

15.10.2019 15:56Gaziantep'te 3 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi

GAZİANTEP'te, jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 3 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu üzerinde dinlenme tesisinde uyuşturucu alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen bölgeye giden ekipler R.E.H., A.E.C., A.E.H. ve M.E.M.'nin yanlarındaki çuvallarda ve üzerlerinde arama yaptı. Ekipler çuvallar içinde ve şüphelilerin ayakkabılarında saklanmış 3 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler şüphelileri sorgulamak için İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.



Gaziantep, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:56 Göç İdaresinden İstanbul'da ikamet izni olmayan Suriyelilere uyarı
17:56 İmamoğlu kentsel dönüşüm için bakanlıkla eş güdümlü çalışacağız
17:51 Battalgazi Belediye personeline iş güvenliği semineri
17:55 Prof. Dr. Ertürk: Cinsel suçların sayısı bilinenden daha fazla
17:49 İzmir'de "Bulgaristan'dan Türkiye'ye Zorunlu Göç Sempozyumu" düzenlenecek
17:54 Barış Pınarı Harekâtı şehitleri memleketlerine uğurlandı
17:53 Galatasaray'da yönetimden, Divan Kurulu Başkanı Hamamcıoğlu'na istifa çağrısı
15.10.2019 17:57:39