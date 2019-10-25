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Gaziantep'te 3 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 3 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildiGAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri 2 iş yerine ve park halindeki bir tıra düzenledikleri baskında toplam 3 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

25.10.2019 13:24
Gaziantep'te 3 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi
GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri 2 iş yerine ve park halindeki bir tıra düzenledikleri baskında toplam 3 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Savcılı Mahallesi Türkmenler Caddesi'nde 2 iş yerine baskın düzenledi. Ekipler, iş yerlerinde yaptıkları aramalarda bin 670 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Ekipler, Şehitkamil ilçesinde Araban yolu üzerindeki bir tır garajında park halinde bulunan tır ve dorsede yaptıkları aramada ise tırın gizli bölmesinde 2 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Polis, olaylarla ilgili toplam 4 kişiyi gözaltına aldı.
Gaziantep'te 3 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep, Polis, Yerel

Kaynak: İHA

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