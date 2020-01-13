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Gaziantep'te, 3 gasp şüphelisine tutuklama

Gaziantep'te, 3 gasp şüphelisine tutuklamaGAZİANTEP'te, 5 kişinin cüzdan ve telefonlarını bıçakla yaralayarak ya da bıçak gösterip, tehdit ederek, gasbeden 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

13.01.2020 11:23 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:25
'te, 3 gasp şüphelisine tutuklama
GAZİANTEP'te, 5 kişinin cüzdan ve telefonlarını bıçakla yaralayarak ya da bıçak gösterip, tehdit ederek, gasbeden 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep'te, son 20 gün içinde 5 kişi, polise başvurarak, bıçaklanarak ya da bıçak tehdidi ile cüzdan ve telefonlarının çalındığını söyledi. Şikayetlerin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayların yaşandığı 5 mahalledeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonrası 3 gasp şüphelisinin kimlikleri belirledi. İsimleri açıklanmayan 3 kişi, polis ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Gaziantep'te, 3 gasp şüphelisine tutuklama

Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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