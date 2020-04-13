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Gaziantep'te 3 günde 6 bin kişiye cezai işlem uygulandı

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında son 3 gün içerisinde 6 bin kişiye cezai işlem uygulandığını duyurdu.

13.04.2020 18:07 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:07
Gaziantep'te 3 günde 6 bin kişiye cezai işlem uygulandı

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında son 3 gün içerisinde 6 bin kişiye cezai işlem uygulandığını duyurdu.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda herkese evde kalması çağrısını yineledi. 6 bin kişiye cezai işlem uygulandığını da duyuran Vali Gül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli kardeşim, Gaziantep 'te son üç günde maalesef 6 bin hemşehrimize cezai işlem uygulamak zorunda kaldık. Lütfen herkes yakın çevresine sahip çıksın. Ne kadar çok evde kalırsak, bu süreci o kadar kolay atlatırız."


Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel
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