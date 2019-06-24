24.06.2019 10:18
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Gaziantep'te 3 kilo esrara 1 tutuklama

Gaziantep

Gaziantep'te bir eve yapılan operasyonda 3 kilogram esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Gaziantep 'te bir eve yapılan operasyonda 3 kilogram esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düztepe Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti ihbarı alması üzerine harekete geçti. İhbar üzerine eve operasyon yapan ekipler, evde yaptıkları aramada 3 kilogram esrar ve hassas terazi ele geçirdi. Evde yapılan operasyondan 1 ay sonra da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Y.Ç.'yi (32), teknik takip sonucunda yakalayarak gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü 'ne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Ç., nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede savunma yapan şüphelinin avukatı Güngör Sancılı, Y.Ç.'nin uyuşturucu madde kullanıcısı olduğunu ve şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi. Y.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticareti , Gaziantep , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:32 Oklu kirpi avlayan 3 kişiye para cezası
11:32 Kaza yapan araçtan çıkan çocuklar gözyaşlarına boğuldu
11:21 İtfaiyenin erken müdahalesiyle tır tamamen yanmaktan kurtarıldı
11:20 Bolu'da, uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
11:20 Almanya'da çevreciler 3 gün boyunca maden ocağını işgal etti
11:17 Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladı
11:16 - Saman yüklü kamyon işçilerin üzerine devrildi: 7 Yaralı