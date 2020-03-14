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Gaziantep'te 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi

Gaziantep'te 2'si ruhsatsız, biri kuru sıkı 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

14.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:16
Gaziantep'te 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi
Gaziantep 'te 2'si ruhsatsız, biri kuru sıkı 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttükleri çalışmalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 9 fişek ve 7 kuru sıkı fişeği ele geçirdi.
Olayla ilgili E.A, M.H, C.G. ve H.Ç, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler : Gaziantep, Şahinbey, Güncel

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