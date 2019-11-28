Haberler » Ekonomi » Gaziantep'te '3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi' düzenlendi - Ekonomi

Gaziantep'te "3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi" düzenlendi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi" başladı.

28.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:00Gaziantep'te
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi" başladı.
HKÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vildan Serin, üniversite yerleşkesinde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, daha önce ve Sakarya'da yapılan kongrenin üçüncüsüne ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Ortak çalışma alanlarının keşfedilmesi ve ortak projelere başlangıç oluşturması açısından eşsiz fırsatlar sunan kongrede akademisyenlerle, sektörün lider kuruluşlarını bir araya getirdiklerini ifade eden Serin, aradaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve sinerji oluşturulmasını amaçladıklarını söyledi.
Serin, ulaştırma ve lojistik alanındaki paydaşların bilgi, fikir ve deneyimlerini paylaştığı bir platform oluşturmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Kongremizde 30 farklı üniversiteden başvuran 130 makale, bilim kurulu tarafından değerlendirilmeye alındı. Bu doğrultuda 18 akademik, 3 sektör oturumu gerçekleştirilecek. Oturumlarda, 'nin lojistik sektöründeki güncel sorunlar ve önündeki fırsat ve engeller tartışılacak." dedi.
"Türkiye'nin yıldızı parlamaya devam edecek"
İstanbul Zirvesi Başkanı Abdullah Değer de lojistiğin dünyadaki en önemli sektörlerden olduğuna dikkati çeken Değir, şunları kaydetti:
"Bugün etrafımızdaki tüm komşularımızda korkunç bir yangın var. Bu yangının Türkiye'ye yansımaması için elimizden geleni yapıyoruz. Burada lojistik de devreye giriyor. Lojistik ülkemizin en büyük zenginliği aslında. Türkiye'nin özellikle denizcilik alanında gitmesi gereken yol var. Gerçekten artık kara yolu pahalı kaçıyor. Ülkemizin kıymetini bilelim. Küresel ticaret savaşları sürerken, Türkiye'nin yıldızı parlamaya devam edecek. Geleceğe umutla bakalım, çalışalım, korkmayalım."
HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay ise üniversite olarak Ar-Ge ve sektörle iş birliğine büyük önem verdiklerini söyledi.
Kongre yarın yapılacak oturumların ardından sona erecek.

İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:22 Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
14:22 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
14:22 Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
14:22 Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
14:20 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
16:31 Japon meclisinde şaşırtan deprem tatbikatı: Katlanır kaskları takan vekillerin eğlenceli anları
28.11.2019 14:25:18