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Gaziantep'te 30 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

25.10.2019 15:14Gaziantep'te 30 düzensiz göçmen yakalandı
Gaziantep'te yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 30 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine asayiş uygulaması yaptı.
Ekipler, 2 araçta yaptığı kontrollerde, sahte kimlik belgesiyle birlikte 30 düzensiz göçmen ile bu kişilere yardımda bulundukları iddiasıyla 2 şüpheliyi yakaladı.
Yakalanan 30 düzensiz göçmen ile 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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