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Gaziantep'te 30 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

25.10.2019 23:40Gaziantep'te 30 düzensiz göçmen yakalandı
Gaziantep'te yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 30 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine asayiş uygulaması yaptı.
Ekipler, 2 araçta yaptığı kontrollerde, sahte kimlik belgesiyle birlikte 30 düzensiz göçmen ile bu kişilere yardımda bulundukları iddiasıyla 2 şüpheliyi yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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