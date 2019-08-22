Haberler» 3. Sayfa» Haber

Gaziantep'te, 30 günlük toplantı ve gösteri yasağı

Gaziantep Valiliğince kent genelinde 30 gün süreyle her türlü gösteri, eylem ve toplantının yasaklandığı duyuruldu.

22.08.2019 12:45 Gaziantep'te, 30 günlük toplantı ve gösteri yasağı
Gaziantep Valiliğince kent genelinde 30 gün süreyle her türlü gösteri, eylem ve toplantının yasaklandığı duyuruldu.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yasağın genel asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla alındığına dikkat çekilerek, "30 gün süreyle ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, park ve bahçelerde kurumlar dışında yapılacak olan etkinlikler, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, pankart açma, simgeleyici ve ayırt edici özellikte bulunan giysiler, bildiri dağıtma, protesto vb. eylem ve etkinlikler, il merkezinde valiliğimizce yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:40   Hatay şehidini son yolculuğuna uğurluyor
13:38   Yüzleri maskeli terör yandaşları minibüsü böyle yaktı
13:36   Araban'da otomobil devrildi: 2'si çocuk 4 yaralı
13:32   Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli tutuklandı
13:31   Babasından kalan mirası reddeden 8 aylık hamile kadının, eşi ve amcası tarafından darp edildiği...
13:29   İstanbul'da 3 ilçede tekstil atölyelerini soyan hırsız yakalandı
13:28   Ordu'daki silahlı arazi kavgası cinayete dönüştü