Gaziantep'te 31 bin kaçak kozmetik ürün ele geçirildi
Gaziantep'te bir ev ile iş yerinde yapılan aramada, 31 bin 223 kaçak kozmetik eşya ele geçirildi.
17.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:26
Gaziantep 'te bir ev ile iş yerinde yapılan aramada, 31 bin 223 kaçak kozmetik eşya ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek, kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılmak amacıyla başlattığı çalışma kapsamında, Şahinbey ilçesi Alibaba Mahallesi'nde bulunan bir ev ve iş yerine operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda 31 bin 223 gümrük kaçağı kozmetik eşya ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek, kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılmak amacıyla başlattığı çalışma kapsamında, Şahinbey ilçesi Alibaba Mahallesi'nde bulunan bir ev ve iş yerine operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda 31 bin 223 gümrük kaçağı kozmetik eşya ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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