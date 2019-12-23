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Gaziantep'te 32 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 32 düzensiz göçmen yakalandı.

23.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:44 Gaziantep'te 32 düzensiz göçmen yakalandı
'in ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Türkiye- sınır hattında bulunan Karkamış ilçesinde yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik çalışma yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yurtbağı Mahallesi'nde arazide bir grubu fark etti.
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu 5'i çocuk, 12'si kadın 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri yasa dışı geçişleri organize ettiği ileri sürülen A.Y. ile U.F.G'yi de gözaltına aldı.

Gaziantep, Karkamış, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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