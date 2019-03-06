Gaziantep'te 34 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Kaynak: İHA

Gaziantep'te bir kolejde okuyan 34 öğrenci, yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin yedikleri yemekten zehirlendikleri tahmin ediliyor.Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde bulunan bir kolejde 34 öğrenci rahatsızlandı. Mide bulantısı, yüksek ateş ve kusma gibi şikayetler nedeniyle öğrenciler hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin yedikleri yemekten zehirlendikleri tahmin ediliyor.Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP