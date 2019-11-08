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Gaziantep'te 39 kaçak göçmen yakalandı

Gaziantep'te yasa dışı yollardan ülkeye giren 39 göçmen yol kontrol noktasında yakalandı.

08.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:28 Gaziantep'te 39 kaçak göçmen yakalandı
'te yasa dışı yollardan ülkeye giren 39 göçmen yol kontrol noktasında yakalandı. sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Arıl Jandarma Karakolu ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'ndaki yol kontrol noktasında Hüseyin Ç. idaresindeki 27 C 2318 plakalı minibüsü durdurdu. Jandarma ekipleri minibüste 27 Afganistan, 10 Pakistan ve 2 Bangladeş uyruklu toplam 39 kaçak göçmen yakalarken, sürücüyü gözaltına aldı. Jandarma karakoluna götürülen göçmenlere yemek ve su ikramında bulunuldu. Düzensiz göçmenlerin her birine 3 bin 549 lira para cezası kesilirken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, Jandarma, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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