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Gaziantep'te 4 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan 3 operasyonda toplam 4 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

06.01.2020 09:36 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:41 Gaziantep'te 4 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
'te yapılan 3 operasyonda toplam 4 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yaptığı aramada bin paket gümrük kaçağı sigara buldu. Tüfekçi Yusuf Bulvarı üzerinde elinde poşetler bulunan şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda ise 700 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. İki olayda toplamda bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yine Şehitkamil ilçesi Dedeman Kavşağında durdurulan bir araçta yapılan aramalar ise 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara daha ele geçirildi.

Kaçak sigaralarla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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