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Gaziantep'te 4 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

02.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:02 Gaziantep'te 4 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
'in ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Türkiye- sınır hattında bulunan Karkamış ilçesinde yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik çalışma yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yurtbağı Mahallesi'nde arazide gizlenen bir grubu fark etti.
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri yürüttükleri soruşturmada yasa dışı geçişleri organize ettiği ileri sürülen C.M.H. M.E.H'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise kimlik tespit işlemi sonrası Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Gaziantep, Karkamış, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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