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Gaziantep'te 4 günlük yasak bitince vatandaşlar çarşıya akın etti

Gaziantep'te 4 günlük yasak bitince vatandaşlar çarşıya akın ettiGAZİANTEP'te vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle çarşı ve meydanlara akın etti.

27.04.2020 15:31 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:36

Gaziantep'te 4 günlük yasak bitince vatandaşlar çarşıya akın etti

GAZİANTEP'te vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle çarşı ve meydanlara akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Gaziantep'in de aralarında olduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulandı. Yasağın bitmesinin ardından vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Ateşleri ölçülerek çarşıya alınan vatandaşlar, ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yaptı.

Öte yandan kent merkezindeki birçok banka ve PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluştu. Görevliler ve polis ekipleri işlem yaptırmak için sıra bekleyenleri sık sık sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Gaziantep’te 4 günlük yasak bitince vatandaşlar çarşıya akın etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Gaziantep, Güncel, Haber
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