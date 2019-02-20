Gaziantep'te 4 Hırsızlık Olayı: 10 Gözaltı

Kaynak: İHA

Gaziantep'te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği 4 farklı hırsızlık olayını aydınlattı, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şahinbey ilçesine bağlı Ulaş Mahallesinde bir evde meydana gelen olayın firari şüphelileri O.G ve M.C isimli şahıslar yakalandı. Dumlupınar mahallesinde yine bir evde meydana gelen olayının firari şüphelileri Y.C.Ç., A.T. ve H.S. isimli şahıslar ilk olaydan bir hafta sonra yakalanarak gözaltına alındı. Kıbrıs mahallesinde ise, meydana gelen hırsızlık olayında, aynı gün içerisinde olayın firari şüphelileri M.D.,H.A.,Ö.Y. ve Ö.K. isimli 4 şüpheli yakalandı.28 otomobil teybi ele geçirildiAyrıca Şahinbey İlçesine bağlı Kıbrıs Mahallesinde 28 farklı otomobilden teyp çalan şahıs gözaltına alındı.Yakalanan M.A isimli şüpheli şahıstan 10,40 gram metamfetamin, 3 televizyon, 13 hoparlör, 28 oto teybi, 5 uydu alıcısı ve 4 DVD oynatıcısı ele geçirildi.Öte yandan yapılan çalışmalar neticesinde 3 farklı evden hırsızlık olayı aydınlatılmış, şüphelilerden elde edilen çalıntı 7,24 gram altın sahiplerine teslim edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden O.G. ve Y.C.Ç isimli 2 şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP