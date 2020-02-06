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Gaziantep'te 4 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

06.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:00Gaziantep'te 4 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
'in İslahiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, İslahiye ilçesi Güllühüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşılan anne ve 3 çocuğu, baba Muhammed Kaya'nın durumu fark etmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan anne Gülcan Kaya (39) ile çocukları H. (12), B. (4) ve M. (8) tedavi altına alındı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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