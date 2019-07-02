02.07.2019 13:57
Haberler » Spor » Haber

Gaziantep'te 4 madalya Sakarya Büyükşehir'in

Gaziantep

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı 27-30 Haziran tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonasında 4 madalya kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı 27-30 Haziran tarihlerinde Gaziantep 'te düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonasında 4 madalya kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı 27-30 Haziran tarihlerinde Gaziantep'te Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonasına katıldı. 17 sporcu ile şampiyonaya katılan Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı toplam 4 madalya ile şampiyonayı tamamladı.

Büyükşehirli sporculardan 21 yaş altı erkekler 60 kiloda kategorisinde Furkan Korkmaz gümüş madalya alırken 21 yaş altı erkekler +84 kiloda İsmail Hakkı Balıkçıoğlu, 21 yaş altı bayanlar +68 kiloda Vahide Köse ve genç erkekler 76 kiloda Ata Seymen Fidan bronz madalya kazanarak kürsüye çıkma başarası gösterdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gaziantep'te düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonasında derece elde eden tüm sporcularımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Ümit Genç , Gaziantep , Türkiye , Genç , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:07 Kayseri 2. UKD Satranç Turnuvası Tamamlandı
14:07 Valencia, Anadolu Efes'ten ayrılan Motum'u renklerine bağladı
14:06 Pınar Karşıyaka Brandon Triche'ı transfer etti
14:05 İnanılmaz Hedefler: Danny Rose vs Arsenal
14:05 Paris Saint Germain Yeni 2019-20 Kitini Piyasaya Sürüyor
14:05 Arsenal Adidas Ev Takımı
14:05 Gerileme: AS Monaco'nun Kappa Kitleri