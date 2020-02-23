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Gaziantep'te 4 otomobili çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te 4 otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

23.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:38Gaziantep'te 4 otomobili çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
'te 4 otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 16-22 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucu kentte 4 otomobil ve 2 plaka hırsızlığı olaylarına karıştıkları değerlendirilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada, zanlıların bir iş yerinden otomobilin anahtarını alıp kaçmaları, çalıntı araçlarla kent merkezinde gezmeleri ve park halindeki aracın kapı kilidini kırıp kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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