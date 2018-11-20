Gaziantep'te 4 Yılda 523 Engelliye İş Bulundu

20 Kasım 2018 Salı 13:05



20 Kasım 2018 Salı 13:05

Gaziantep'te kent genelinde yaşayan ve çalışabilir durumda olan, iş arayan engelli bireyleri "Engelsiz İş, Engelsiz Hizmet" projesiyle 4 yılda 523 kişi işe yerleştirildi. geliştirilen Engelsiz, son 4 yılda 523 kişiyi işe yerleştirdi.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelli Daire Başkanlığı ile İŞKUR İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa geliştirdiği "Engelsiz İş, Engelsiz Hizmet" projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda 4 yıl içerisinde bin 262 engelli ile görüşülüp bunların 523'ü işe yerleştirdi. Sosyolog Eyüp Çemberlitaş ve sosyolog yardımcısı Mustafa Şahin Kartal eşliğinde İŞKUR İl Müdürlüğü'ne giden ekipler, burada iş başvurusunda bulunan engelliler ile bir ön görüşme yaparak forum dolduruyor. Engelli çalıştırmak zorunda olan firmaların da listesini alan ekipler, uygun engelliyi uygun firma ile görüştürüp işe yerleştiriyor.Haftanın 3 günü İŞKUR İl Müdürlüğü'nden aldığı engelli işsizleri Organize Sanayi Bölgesi'nde ve şehir merkezindeki firmalar ile görüştüren "Engelsiz Hizmet, Engelsiz İş" projesinin ekipleri, düzenli olarak engelliler ile işverenleri iş konusunda görüştürüyor. 2015 yılında başladıkları proje ile bugüne kadar bin 262 engelliyi bin 287 firma ile görüştüren sosyolog ekibi, 523 engelliyi ise işe yerleştirdi.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, kendilerine çalışma isteği ile gelen engellileri için böyle bir proje yaptıklarını ve projenin de gayet verimli olduğunu söyledi. Bu projenin hem engelli vatandaşa hem de işçi bulma durumunda kalan firmaların işini kolaylaştırdığını aktaran Çelebi, "Bugüne kadar işe yerleştirdiğimiz engellilerin yaptığı işleri duyunca diğer bireylerden bir farkı olmadığını anladık. Kendilerine fırsat verildiğinde daha fazla çalışabileceklerini göstermiş oldular" diye konuştu. - GAZİANTEP