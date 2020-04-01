Gaziantep'te 413 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Gaziantep 'in Nurdağ ilçesinde 413 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Atatürk Mahallesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekiplerce bir ev ve araçta yapılan aramada, 413 kilogram kaçak nargile tütünü, 96 kilogram kıyılmış tütün, 15 kilogram elma aroması, nargile yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ile nargile tütünü paketlemeye yarayan makine ve elektronik terazi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA