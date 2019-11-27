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Gaziantep'te 5 bin öğrenci Rumkale'yi görecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğüyle Ekonomik Gelişim AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanlığının iş birliğinde "Büyükşehir Belediyesi Gençlerle Projesi" kapsamında, 5 bin üniversiteli öğrencinin katılacağı Rumkale Gezisi'nin ilk iki turu gerçekleştirildi.

27.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:12Gaziantep'te 5 bin öğrenci Rumkale'yi görecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğüyle Ekonomik Gelişim AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanlığının iş birliğinde "Büyükşehir Belediyesi Gençlerle Projesi" kapsamında, 5 bin üniversiteli öğrencinin katılacağı Rumkale Gezisi'nin ilk iki turu gerçekleştirildi.
Gaziantep Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi önünden hareket eden 250'şer kişilik üniversiteli öğrenci grupları, otobüslerle ilk olarak Zeugma Antik Kenti'ne götürüldü.
Antik kenti rehber eşliğinde gezen gençler, geçmiş dönemlerden kalan tarihi kalıntıları gördü, şehrin tarihi hakkında detaylı bilgi aldı.
Öğrenciler daha sonra Büyükşehir Belediyesine ait feribotla Rumkale'yi görme şansı yakaladı.
Tur sonrası, üniversiteli gençler, otobüslerle alınarak Gaziantep Üniversitesi'ne bırakıldı.
Proje kapsamında toplam 5 bin öğrenci Rumkale ve yakınlarındaki tarihi alanları gezecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

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