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Gaziantep'te, 5 hırsızlık olayının 2 şüphelisine tutuklama

Gaziantep'te, 5 hırsızlık olayının 2 şüphelisine tutuklamaGAZİANTEP'te, 15 gün içinde 5 hırsızlık olayına karışan ve güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenip, yakalanan 3 şüpheliden 2'si, mahkemece tutuklandı.

10.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 10.05.2020 11:22
Gaziantep'te, 5 hırsızlık olayının 2 şüphelisine tutuklama
GAZİANTEP'te, 15 gün içinde 5 hırsızlık olayına karışan ve güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenip, yakalanan 3 şüpheliden 2'si, mahkemece tutuklandı.
Kentte, son 15 gün içinde 3 araç ve 2 iş yerinden hırsızlık meydana geldi. İş yeri ve araç sahiplerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurların ifadelerini alıp, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonucu iş yeri ve araçların aynı kişiler tarafından soyulduğu belirlendi. Kamera görüntülerinden kimlikleri de belirlenen şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla polis tarafından yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İsmi açıklanmayan 2 şüpheli ise 'hırsızlık' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gaziantep’te, 5 hırsızlık olayının 2 şüphelisine tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel, Haber

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