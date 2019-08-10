Gaziantep'te 5 kilo eroin, 809 uyuşturucu hap ele geçirildi

GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 2 ayrı operasyonda 5 kilo eroin ile 809 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunda uygulama noktası oluşturan ekipler, plakası belirlenen otomobili durdurdu. Polisin otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği ile yaptığı aramada 10 paket halinde 5 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, sorgulamak üzere emniyete götürdü.Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi Amirliği Narkotim ekipleri ise Güneykent Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler F.K.'ye ait eve düzenlediği operasyonda 809 uyuşturucu hap, 1 pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 25 fişek, 95 tabanca mermisi ve 1 hassas terazi ele geçirdi. Ekipler F.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.