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Gaziantep'te 55 litre kaçak içki ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 55 litre şarap ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi.

28.12.2019 22:10 | Son Güncelleme: 28.12.2019 22:28 Gaziantep'te 55 litre kaçak içki ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi
'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 55 litre şarap ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi denetimlerini arttırdı.
Vergi kaybı ile haksız rekabeti önlemek ve kaçakçılığın azaltılması amacıyla yapılan çalışmalarda merkez Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenlendi.
Depoda yapılan aramada gümrük kaçağı 55 litre şarap ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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