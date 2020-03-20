Gaziantep'te 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesindeki uygulama noktasında durdurdukları bir araçta arama yaptı.Bir yolcunun bavullarında yapılan aramada, 6 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA