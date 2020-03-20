Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Gaziantep'te 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

Gaziantep'te 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda 6 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

20.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:45
Gaziantep'te 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep 'te yapılan çalışmalarda 6 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Mart 2020 Perşembe günü Şehitkamil ilçesi Acarsan uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 6 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Koronavirüs salgını: En çok neyi merak ediyorsunuz? - Haberler Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 Yeni Sızıntılarla Ortaya Çıktı! - Haberler Kağıt Paralar ATM'lerin İçine Dezenfekte Edilecek - Haberler 2020 iPad Pro, Test Sonucu ile Şaşırttı - Haberler Koronavirüsün Belirtileri Değişiklik Göstermeye Başladı - Haberler Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi - Haberler Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak - Haberler Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi - Haberler
Loading