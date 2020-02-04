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Gaziantep'te 6 gasp ve hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te gasp ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

04.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:48Gaziantep'te 6 gasp ve hırsızlık şüphelisi tutuklandı
'te gasp ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak ve 1 Şubat'ta 5 otomobil ve iki plaka hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Hırsızlıkları gerçekleştirdikleri öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.
Emek Mahallesi'nde de hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu apartmanın garajında yakalandı. Zanlının yanında çalıntı ziynet eşyası, cüzdan, modem ve hırsızlık amacıyla kullanılan aletler bulundu.
Fevzi Paşa Mahallesi'nde de bir kişinin darbedilerek parasının gasbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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