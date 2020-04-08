Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gaziantep'te 634 araç 'kara liste'ye alındı

GAZİANTEP'e farklı kentlerden gelen ve araç plaka tanıma sisteminden tespit edilerek 'kara liste'ye alınan 634 aracın 14 gün karantina süresince takip edilmesine başlandı.

08.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:58
Gaziantep'te 634 araç 'kara liste'ye alındı

GAZİANTEP'e farklı kentlerden gelen ve araç plaka tanıma sisteminden tespit edilerek 'kara liste'ye alınan 634 aracın 14 gün karantina süresince takip edilmesine başlandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gaziantep 'e farklı kentlerden gelen 634 aracın plaka tanıma sisteminden tespit edilerek 14 gün süreyle karantina kapsamında kara listeye alındığı belirtildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında farklı kentlerden gelen 634 aracın 14 gün süreyle kara listeye eklenerek takip edildiği belirtilen açıklamada, gözlem süresini ihlal eden 92 araç hakkında ise işlem yapıldığı kaydedildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Gaziantep'te 634 araç 'kara liste'ye alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi Haberler
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi
İmamoğlu’na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim Haberler
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı Haberler
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı
Ankara’da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı Haberler
Ankara'da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı
Vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı Haberler
Vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haberler
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu Haberler
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu

Son Dakika Güncel Haberleri

15:34: Turgutlu'da koronavirüsü yenen 3 hasta, alkışlarla taburcu edildi - Haber 15:33: ŞİŞLİ'DE SOSYAL MESAFELİ NİKAH - Haber 15:33: Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, alkışlarla taburcu edildi - Haber 15:33: Bursa'da can dostlar unutulmuyor - Haber 15:33: PKK'lı teröristlerin saldırısı 21 çocuğu yetim bıraktı - Haber 14:43: Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı - Haber 14:31: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup - Haber 13:56: Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı - Haber 13:56: Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi - Haber 13:55: İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu - Haber 11:30: Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber