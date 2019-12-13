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Gaziantep'te 7. Geleneksel Liselerarası Basketbol Kurtuluş Kupası müsabakaları yapıldı

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 7. Geleneksel Liseler Arası Basketbol Kurtuluş Kupası müsabakaları düzenlendi.

13.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:08Gaziantep'te 7. Geleneksel Liselerarası Basketbol Kurtuluş Kupası müsabakaları yapıldı
Belediyesi tarafından 'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 7. Geleneksel Liseler Arası Kurtuluş Kupası müsabakaları düzenlendi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 okuldan 400'ün üzerinde sporcunun mücadele ettiği organizasyonda gençler, ay boyunca parke üzerinde kıyasıya mücadele etti.
Yarışmalar, Atatürk Kültür ve Merkezi'nde oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi.
Kupada erkeklerde şampiyonluk ipini Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Erkek Takımı göğüslerken, kızlar kategorisinde ise Özel SANKO Okulları Kız Takımı zirvenin sahibi oldu.
Kupanın fair-play ödülünü İl Genel Meclisi Anadolu Lisesi Erkek Takımı alırken, organizasyonun umut vaat eden takımı ise İl Genel Meclisi Anadolu Lisesi Kız Takımı oldu.
Takımlara kupalarını Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nurettin Özyürek, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Burak Anlatıcı, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki ile Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Rahmi Açıkkol takdim etti.
Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ermeydan, genç basketbolcuları sahaya yansıttıkları oyun ve centilmen tavırlarından dolayı tebrik etti.

Şehitkamil, basketbol, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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