Gaziantep'te 70 yaşındaki kadından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Gaziantep'te 70 yaşındaki bir kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 bin 100 lira destekte bulundu.
10.04.2020 21:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:38
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.Y, 155 Polis İmdat hattını arayarak, Milli Dayanışma Kampanyası'na katkıda bulunmak istediğini belirtti.
Yaşlı kadının evine giden ekipler, A.Y'nin bağışladığı 3 bin 100 lirayı teslim aldı.
Para kampanya hesabına yatırıldı, bağış makbuzu A.Y'ye teslim edildi.
Kaynak: AA
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