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Gaziantep'te 70 yaşındaki kadından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Gaziantep'te 70 yaşındaki bir kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 bin 100 lira destekte bulundu.

10.04.2020 21:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:38
Gaziantep'te 70 yaşındaki kadından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Gaziantep 'te 70 yaşındaki bir kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 bin 100 lira destekte bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.Y, 155 Polis İmdat hattını arayarak, Milli Dayanışma Kampanyası'na katkıda bulunmak istediğini belirtti.
Yaşlı kadının evine giden ekipler, A.Y'nin bağışladığı 3 bin 100 lirayı teslim aldı.
Para kampanya hesabına yatırıldı, bağış makbuzu A.Y'ye teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep, Güncel
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