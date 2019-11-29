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Gaziantep'te 71 aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te polisin yaptığı çalışmalarda, uyuşturucuyla ilgili 15, hırsızlıkla ilgili 16, kabahatler kanunuyla ilgili 55 şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, 71 aranan şahıs yakalandı.

29.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:32Gaziantep'te 71 aranan şahıs yakalandı
'te polisin yaptığı çalışmalarda, uyuşturucuyla ilgili 15, hırsızlıkla ilgili 16, kabahatler kanunuyla ilgili 55 şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, 71 aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalarda, 10.48 gram metamfetamin, 0.85 gram eroin, 1.72 gram esrar, 2.18 gram bonzai, 1.45 gram jameika, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet kurusıkı silah, 1 adet tarihi eser ( ), 1 adet çalıntı motosiklet, 4 adet çalıntı küpe, 8 çift çalıntı ayakkabısı, 1 adet çalıntı makas, 1 adet çalıntı oto teyp, 1 adet çalıntı çamaşır makinesi, 1 adet çalıntı televizyon, 1 adet çalıntı set üstü ocak, 1 adet çalıntı DVD oynatıcı, 45 adet fişek, 15 adet kartuş, 1 adet kesici alet, 1 adet kumar makinesi, 1 adet hacizli yakalamalı araç, 1 adet tescilsiz araç ve 1 adet uyuşturucu madde aparatı ele geçirildi. Yapılan uygulamalarda uyuşturucuyla ilgili 15, hırsızlıkla ilgili 16, kabahatler kanunuyla ilgili 55 şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, 71 aranan şahıs yakalandı. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, İncil, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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