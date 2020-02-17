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Gaziantep'te 72 araç trafikten men edildi

Gaziantep'te yapılan trafik kontrollerinde 4 bin 538 araç denetlenirken 956 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılarak 72 araç trafikten men edildi.

17.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:22Gaziantep'te 72 araç trafikten men edildi
'te yapılan trafik kontrollerinde 4 bin 538 araç denetlenirken 956 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılarak 72 araç trafikten men edildi.

Gaziantep'te, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 16 Şubat 2020 Pazar günü il merkezi ve şehirler arası karayollarında trafik kontrolleri yapıldı. Yapılan trafik 4 bin 538 araç kontrol edilirken 956 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılarak 72 araç trafikten men edildi. Toplamda 6 sürücünün belgesine ise el konuldu.

Kontroller kapsamında trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 5 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 sürücüye alkol metre cihazına üflememekten, 6 araç sürücüsüne ve plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 260 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 374 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 24 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 7 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 1 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 15 sürücüye sürekli korna çalıp çevreyi rahatsız etmekten, 263 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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