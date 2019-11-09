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Gaziantep'te 72 saatlik uyuşturucu operasyonunda 53 gözaltı

Gaziantep'te eş zamanlı olarak 150 adrese yönelik düzenlenen ve yaklaşık 72 saat süren helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 53 şüpheli gözaltına alındı.

09.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:54Gaziantep'te 72 saatlik uyuşturucu operasyonunda 53 gözaltı
'te eş zamanlı olarak 150 adrese yönelik düzenlenen ve yaklaşık 72 saat süren helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 53 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, Asayiş, Narkotik, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan bin 200 polisin katılımıyla, 5 Kasım'da Hacıbaba, Çağlayan, Mithatpaşa ve Hasırcıoğlu mahallelerinde 150 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.
, drone, ve dedektör köpeklerin desteğiyle gerçekleştirilen ve 72 saatte tamamlanan operasyonda, 53 şüpheli çeşitli suçlardan gözaltına alındı.
Adreslerde ve 3 bin 703 araçta yapılan aramalarda, 2 kilo 700 gram eroin, 1 kilo 200 gram esrar, 600 gram sentetik uyuşturucu, 30 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 2 tabanca, 2 pampalı tüfek ve 8 kumar makinesi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Cengiz Zeybek, Helikopter, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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