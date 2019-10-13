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Gaziantep'te 75 kişi hakkında "terör propagandası" soruşturması

Gaziantep'te sosyal medya üzerinden "terör propagandası" yaptıkları gerekçesiyle 75 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

13.10.2019 00:13Gaziantep'te 75 kişi hakkında
Gaziantep'te sosyal medya üzerinden "terör propagandası" yaptıkları gerekçesiyle 75 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütü PKK/KCK sempatizanları tarafından Barış Pınarı Harekatı aleyhine bölgedeki terörist unsurları destekleyici ve övücü paylaşım ve yorumlar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.
Bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "32'si Gaziantep, 38'i il dışı, 5'i yurt dışı olmak üzere toplam 75 şahıs hakkında açık kaynak raporu düzenlenerek adli tahkikat başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Gaziantep, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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