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Gaziantep'te 755 polisle uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı

GAZİANTEP'te, 2 mahallede uyuşturucu satıcılarına yönelik 755 polisin katılımıyla düzenlenen, havadan destekli operasyonda, 37 kişi gözaltına alındı.

12.01.2020 14:09 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:10Gaziantep'te 755 polisle uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı

GAZİANTEP'te, 2 mahallede uyuşturucu satıcılarına yönelik 755 polisin katılımıyla düzenlenen, havadan destekli operasyonda, 37 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Aydıntepe ve Nurtepe mahallelerinde, 10 Ocak'ta 755 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Helikopter, drone ve dedektör köpekler ile yapılan ve 24 saat süren operasyonda; ablukaya alınan mahallelerdeki tüm sokak girişleri tutuldu. Ekipler, şüpheli buldukları kişi ve sürücüleri durdurup, arama yaptı. 45 ev, 66 umuma açık yer ile 1350 araç ve 3 bin 830 kişinin arandığı operasyonda; 37 şüpheli gözaltına alındı. Polisin arama yaptığı ev ile umuma açık yerlerde; 1 kilo 700 gram esrar, 1 kilo 200 gram metamfetamin, 500 gram bonzai, 230 gram eroin, 445 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 7 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyette sorgulanan şüphelilerin, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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