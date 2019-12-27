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Gaziantep'te 8 bin 700 şişe kaçak içki yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada 8 bin 700 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

27.12.2019 21:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:40 Gaziantep'te 8 bin 700 şişe kaçak içki yakalandı
'in ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada 8 bin 700 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, yaklaşan yılbaşı öncesi Nizip ilçesine kaçak içki getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kamyoneti ilçe girişinde durdurdu.
Kamyonetin kasasında yapılan aramada kolilere gizlenmiş 8 bin 700 şişe gümrük kaçağı içki bulundu.
Operasyonda H.T, F.Y. ve A.U, gözaltına alındı.

Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

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