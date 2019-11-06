Haberler » Güncel » Gaziantep'te 850 polisle uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te 850 polisle uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te 850 polisle uyuşturucu operasyonuGaziantep'te uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir mahalleye 850 polisin katılımı ile operasyon düzenlendi.

06.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:21
Gaziantep'te 850 polisle uyuşturucu operasyonu
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir mahalleye 850 polisin katılımı ile operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in yönettiği operasyonda mahalledeki şüpheli kişi ve araçlarda arama yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Hacıbaba Mahallesi'ne operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in bizzat yönettiği operasyona çok sayıda özel harekat polisi de destek verdi. Toplam 850 polisin görev aldığı operasyonda belirlenen adreslerin bulunduğu sokakların etrafı sarıldı. Mahalle girişleri zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri tarafından tutulurken, bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı.
Bir süre daha devam edeceği öğrenilen operasyon kapsamında ekipler, mahalleye giriş ve çıkış yapan araçları ararken, belirlenen adreslerde de aramalar sürüyor.
Emniyet Müdürü Zeybek, mahalle sakinleri ile görüşerek sohbet etti. Zeybek, operasyonun mahalleliyi rahatsız edip etmediğini sordu. Mahalle sakinleri ise uyuşturucu ile mücadeleye destek verdiklerini söyleyerek, mahalledeki sıkıntıları Zeybek'e anlattı.
Gaziantep'te 850 polisle uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu Ticareti, Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:55   Çeşme'de 6 Afgan uyruklu insan kaçakçısı tutuklandı
21:54   Van'da, teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi
21:54   Bilecik annesi tarafından, evde ipe asılı halde ölü bulundu
21:46   Gaziantep Tanıtım Günleri'ndeki yüksek fiyatlara zabıta müdahale etti
21:48   TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da
21:41   Uğur Dündar'dan Canan Kaftancığlu'na mesaj: Köstek olmaya çalışanlar çatlasın
21:04   İstanbul Tarım Müdürlüğü'nden rahatlatan açıklama: Ispanak'ta zehirlenmeye sebep olacak mikroorganizma tespit edilemedi
20:49   Son Dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor
20:36   HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç'tan "Biz terörist değiliz" çıkışı
20:14   Necati Özkan'dan Canan Kaftancıoğlu'nun sert sözlerine ilk yorum: Meselenin ne olduğunu bilmiyorum
6.11.2019 21:57:09