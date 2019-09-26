Haberler » Güncel » Haber

Gaziantep'te 86 kaçak göçmen yakalandı

GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 86 kaçak göçmen yakalandı.

26.09.2019 11:42Gaziantep'te 86 kaçak göçmen yakalandı
GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 86 kaçak göçmen yakalandı.
Olay, sabah saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda meydana geldi. Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla geçen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 86 göçmen, geldikleri otobüslerin kendilerini otoyolda bırakmasının ardından yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine yakalandı. 2 otobüsle gelerek yolda bırakıldıkları öğrenilen 5 kadın 3 çocuk toplam 86 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından otobüslere bindirilerek karakola götürüldü. Göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için İstanbul'a gitmek istedikleri öğrenildi.


- Kanlı

Afganistan, Bangladeş, Gaziantep, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:35 Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlar
13:33 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Nevşehir temasları sürüyor
13:32 "Irak'ın kalkınması ve yeniden imarına önem veriyoruz"
13:32 Adana müslüm baba'nın benzeri 10 numara bir insana benzemişim
13:32 İstanbul'un acil ulaşım yolları otoparka dönüştü
13:32 Depreme dönme dolapta yakalanırsanız...
13:32 Depreme dönme dolapta yakalanırsanız...