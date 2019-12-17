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Gaziantep'te 87 aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te devam eden huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 87 şahıs yakalandı.

17.12.2019 09:57 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:01Gaziantep'te 87 aranan şahıs yakalandı
'te devam eden huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 87 şahıs yakalandı. Çok sayıda suç aleti de ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezinde yapılan çalışmalarda 30 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 19 şüpheli şahsa ise hırsızlıktan işlem yapıldı. Operasyonlar kapsamında 87 aranan şahıs yakalanırken, 113 şahsa da kabahatler kanunundan idari işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalarda ise 81 gram uyuşturucu madde, 35 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 6 adet tabanca, 2 adet tüfek, 27 adet kartuş, 1 adet hacizli yakalamalı motosiklet, 4 adet kapsam dışı bıçak, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet buluntu cep telefonu, 1 adet tornavida, 1 teneke çalıntı yağ, 1 adet çalıntı makas, 1 adet çalıntı tablet, 2 adet hacizli yakalamalı araç, 1 adet kumar makinesi ve 2 adet çalıntı televizyon ele geçirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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