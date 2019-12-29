Haberler » Güncel » Gaziantep'te 937 polisle 'huzur uygulaması' - Haber

Gaziantep'te 937 polisle "huzur uygulaması"

Gaziantep'te, 937 polisin katılımıyla "huzur ve güven uygulaması" gerçekleştirildi.

29.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:34 Gaziantep'te 937 polisle
'te, 937 polisin katılımıyla "huzur ve güven uygulaması" gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 937 personel ve 192 ekiple kent merkezinde 20 sabit uygulama noktası, umuma açık yerler, iş yerleri ve metruk binalarda denetim gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 716 araç kontrol edildi, 45 araca işlem yapıldı ve 18 araç trafikten men edildi. 149 iş yeri kontrol edilip, 22 iş yeri hakkında gerekli tutanak tutulan uygulamada, toplam 6 bin 43 şahsın sorgulandı, 8 aranan şahıs hakkında işlemler yapıldı.

Gaziantep, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:04   Yerli otomobil Gemlik'te gayrimenkul piyasasını canlandırdı - Haber
15:03   Adana'da tefeci operasyonu 28 gözaltı - Haber
15:03   Oto yıkamacıda, 96 şişe kaçak içki ele geçirildi - Haber
15:03   Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü - Haber
15:02   Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntüleri, tepki çekti - Haber
14:31   Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Haber
13:51   Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
13:13   İstanbul'un yanı başındaki Kocaeli beyaza büründü - Haber
12:55   Murat İde'ye saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı - Haber
29.12.2019 15:05:45