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Gaziantep'te 960 polisle uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te 960 polisle uyuşturucu operasyonuGaziantep'te, 960 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleniyor.

27.11.2019 13:51 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:54
'te 960 polisle uyuşturucu operasyonu
Gaziantep'te, 960 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleniyor.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kentte suç işlenmesinin önlenmesi ve sokak satıcılarına yönelik dün gece 960 polisle operasyon başlattı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, zırhlı araçlarla kentin çeşitli semtleri ablukaya alındı. Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyon kapsamında 24 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüpheli araçların da arandığı operasyonun 24 saat süreceği belirtildi.
Gaziantep'te 960 polisle uyuşturucu operasyonu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA


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