Haberler» Güncel» Haber

GAZİANTEP'TE ACEMİ KASAPLAR KENDİLERİNİ YARALADI

Gaziantep'te, kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini yaralayan onlarca kişi hastanelik oldu.

11.08.2019 11:33
GAZİANTEP'TE ACEMİ KASAPLAR KENDİLERİNİ YARALADI
Gaziantep'te, kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini yaralayan onlarca kişi hastanelik oldu.
Gaziantep'te, namazın kılınmasının ardından çok sayıda kişi sokakta veya evlerinin çatısında kurbanlıklarını kesti. Kesim sırasında vatandaşların büyük kısmı yanlışlıkla bıçak ve satır ile el, kol veya bacaklarını yaraladı. Çoğunluğu hafif şekilde yaralananlar, yakınları tarafından ya da çağırılan ambulanslar ile hastanelere götürüldü. Acemi kasaplar, acil serviste ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
GAZİANTEP'TE ACEMİ KASAPLAR KENDİLERİNİ YARALADI

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:22   ADANA TRENİN ÇARTIĞI 4 YAŞINDAKİ SURİYELİ ÇOCUK ÖLDÜ, ANNESİNİN FERYADI YÜREK BURKTU
13:22   ADIYAMAN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ
13:20   Kestane dalını sepete dönüştüren usta eller zamana direniyor
13:20   "Acemi kasaplar" hastanelik oldu
13:18   -İsrail Polisinden Mescidi Aksa'ya Saldırı : 37 Yaralı
13:17   İZMİR 'TÜRK MİMARİSİNİN VİTRİNİ' OLARAK NİTELENDİRİLEN ÇAKIRAĞA KONAĞI 2,5 YILDIR KAPALI
13:16   Kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı (2)