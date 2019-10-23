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Gaziantep'te aday öğrencilere KAEÜ tanıtıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Gaziantep'te aday öğrencilere yönelik tanıtım çalışması yaptı.

23.10.2019 16:54Gaziantep'te aday öğrencilere KAEÜ tanıtıldı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Gaziantep'te aday öğrencilere yönelik tanıtım çalışması yaptı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep'te düzenlenen "Tercih Günleri Fuarı"nda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tanıtım standı kurularak aday öğrenciler bilgilendirildi.
İki gün süren tercih günleri etkinliğinde KAEÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği personeli, fuar alanına gelen Gaziantep ve bölgesindeki birçok kentten aday öğrenciye Kırşehir, üniversite ve kentte yaşam hakkında bilgi verdi.
Aday öğrencilere tanıtım broşürü ve çeşitli materyaller dağıtılırken, kentin imkanları, barınma ve sosyal etkinliklerle ilgili bilgi de aktarıldı.

Ahi Evran Üniversitesi, Gaziantep, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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