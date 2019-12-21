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Gaziantep'te ahırdan inşaat malzemesi çalan 2 zanlı yakalandı

Gaziantep'te ahırdan inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

21.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:44 Gaziantep'te ahırdan inşaat malzemesi çalan 2 zanlı yakalandı
'te ahırdan inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Komutanlığı ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Bedirkent Mahallesi'nde M.C'ye ait ahırda bulunan 80 çatı sacı, 2 demir su kabı, 5 demir kapı, 20 demir boru, 50 ispiral taşı ile 2 koli kaynak çubuğu çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları araştırma neticesinde R.A. (25) ile A.A. (46) yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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