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Gaziantep'te akü hırsızlığı iddiası

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde otomobilden akü çaldığı iddia edilen şüpheliler, yakalandı.

14.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:22Gaziantep'te akü hırsızlığı iddiası
'in merkez ilçesinde otomobilden akü çaldığı iddia edilen şüpheliler, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil devriye ekipleri, Fıstıklık Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramalarda, çalıntı bir otomobil aküsü buldu.
Aküyü Yukarı Beylerbeyi Mahallesi'nde park halinde bulunan 41 plakalı bir araçtan çaldıklarını ifade eden E.Ü ve S.Ö, gözaltına alındı.
Çalıntı akü ise sahibine teslim edildi.

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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