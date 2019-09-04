Haberler» 3. Sayfa» Haber

Gaziantep'te alacak verecek kavgası: 1 ölü

Gaziantep'te alacak verecek kavgası: 1 ölüGAZİANTEP - Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden iki arkadaş arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü.

04.09.2019 21:42
Gaziantep'te alacak verecek kavgası: 1 ölü
GAZİANTEP - Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden iki arkadaş arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü.
Olay, akşam saatlerinde Karacaahmet Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, 46 yaşındaki Halil İbrahim Karakuzular ile arkadaşı 36 yaşındaki Feti B. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen Feti B., av tüfeğiyle arkadaşı Karakuzular'a ateş etmeye başladı. Av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan ve 1 ay önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Karakuzular, olay yerinde yaşamını yitirdi. Karakuzular'ın cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Arkadaşının ölümüne sebep olan Feti B., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Gaziantep'te alacak verecek kavgası: 1 ölü

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:49   Şehit Sanca, Barış ve Dolunay'ın kanı yerde kalmadı
00:39   Oğlunun 10 ay önce dağa götürüldüğünü iddia eden anne: "Ben kimsenin lafı ile burada oturmuyorum,...
00:37   Gençlere hesap açtırıp vatandaşları 5 milyon lira dolandıran çete çökertildi
00:31   İzmir'de cinayet zanlılarının evi kundaklandı
00:31   Kuşadası Körfezi'nde 31'i çocuk 83 düzensiz göçmen yakalandı
00:26   Çocuklarına içki içiren anne ve baba Uşak'ta gözaltına alındı
00:26   Çocuklarına içki içiren sorumsuz çift gözaltına alındı!