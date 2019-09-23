Gaziantep'te Alzaymır hastaları için farkındalık etkinliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Alzaymır Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi (MORAL EVİ), alzaymır hastalığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir alışveriş merkezinde sergi açtı.



Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı MORAL EVİ, 21 Eylül Alzaymır Günü etkinlikleri kapsamında hastalığa karşı toplumu bilinçlendirmek için sergi düzenledi. Özel bir alışveriş merkezinde açılan sergide, hastalığın 1'nci ve 2'nci evresini yaşayan yaşlıların uzmanların eşliğinde yaptığı 400'e yakın el işi ürün sergilendi. Birbirinden güzel ürünlerin sergilendiği sergi alanında, hasta yakınlarına yönelik oluşturulan hatırlatma köşesinde; hastalık belirtileri, özel durumlarda yapılması gerekenler yer aldı.



Öte yandan sergide; alzaymır hastalarının tedavisinde uygulanan bazı fizik tedavi hareketleri gösterildi. Sergiyi gezen ziyaretçiler, alzaymır hastalarıyla akıl oyunları oynama fırsatı buldu.



Moral evinin amacı



Büyükşehir Belediyesi'yle hayırsever Uslu ailesinin 2018 yılında ortaklaşa yaptırdığı Alzaymır Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nin öncelikli amacı hastalığa yakalanmış kişileri yaşama bağlamak, yaşam enerjisi vermek, kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak ve zihinsel rehabilitasyon çalışmalarıyla hastalığın evre atlamasını geciktirmektir. Ayrıca hastalarına bakım hizmeti veren kişilere bir nebze nefes aldırmak ve hasta yakınlarının omuzlarındaki yüklerini biraz olsun hafifleterek, bakım konusunda bilgilendirmek, onları uzmanlarla buluşturmak için dayanışmayı artırmak ve onlara psikolojik destek sağlanması da hedefleniyor. Toplum açısından da demans ve Alzaymır hakkındaki bilinç ve bilgisini arttırarak, Alzaymır hastalığı ve bakımı konusunda halkın bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve bu hastalıktan muzdarip kişi ve ailelerin yaşam kalitesinin arttırılması düşünülüyor.



Test ve yakın takipler mümkün



Merkez, hastaların ihtiyaçları sosyokültürel, ekonomik, eğitim, cinsiyet, algı yeteneklerinin farklı olması gibi birçok değişkenle beraber değişiklik göstermekte, her hastanın ihtiyaç duyduğu alanlarda gerek fiziksel gerekse rehabilite alanında gerekli uygulamalar planlayıp, uygulamakta. Bununla beraber multidisipliner bir çalışma modeliyle bütün meslek gruplarıyla gerekli gözlem ve çalışmaları yürütülüp, kişilerin mental fonksiyonları ölçülerek değerlendirme yapılıyor. Hastalarımızın ihtiyaç duydukları alanlar belirlenerek, ihtiyaçlar doğrultusunda belirli hedefler alıp hedeflere ulaşmak için çalışmalar uygulanıyor. Hastalar ve hasta yakınlarına bireysel terapi veya grup terapilerinin yapıldığı merkezde, sosyal ve duygusal durumları gözlemlenerek, hastalarla bireysel görüşmelerde düzenleniyor. Ayrıca nöropsikolojik testlerin takibi yapılmakta, değerlendirilmekte ve rapor ediliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA